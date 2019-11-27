Зима и власти не дают спать управляющим компаниям

Представители управляющих организаций, обслуживающие Октябрьский округ Мурманска, встретились, чтобы обсудить текущие сезонные проблемы.

Традиционно с наступлением холодов жителей многоквартирных домов беспокоит снежная каша во дворах, свисающая наледь с кровли и скользкие тротуары. Специалисты из администрации Октябрьского округа и депутаты городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды в борьбе за чистоту и безопасность дворов. Результаты проверок обсуждают на заседаниях оперативного штаба, который проводится два раза в неделю.

Стоит отметить, что такие меры дают положительные результаты.

«Обследованы 220 адресов, - отметил Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г. Мурманска. - 84 процента территорий после механизированной уборки находятся в надлежащем состоянии. По кровлям у нас всего 17 адресов из проверенных, на которых следует поработать дополнительно. Сейчас доведём на совещании эти болевые точки, обсудим замечания, поставим задачи».