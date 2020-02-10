Зима не даёт расслабиться никому!

В управлении Первомайского округа Мурманска состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю работы управляющих компаний.

За прошедшую неделю специалисты управления округа провели 6 проверок, по результатам которых составлены 40 актов о нарушениях. Недочёты - колейность на дороге, складирование снега и нечищеные крыши.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «У нас в Первомайском районе в большинстве случаев кровли плоские. Но всё равно снежные шапки образуются на конструктивных элементах девятиэтажек, например, на балконах».

В Первомайском округе работают 25 управляющих компаний. Жилой фонд - 875 домов. Несмотря на большой объём работы, каждое обращение от жильцов рассматривают и принимают меры.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Такие штабы дают определенный импульс управляющим компаниям для активизации этой работы. Вы сами прекрасно понимаете, что зима в этом году не даёт ни на минуту расслабиться ни управляющим компаниям, ни управлению округов, ни депутатам городского Совета».