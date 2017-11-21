Зима не страшна - предприятия региона создали запасы топлива

На заседании регионального правительства участники встречи говорили о социально важных вопросах. Представители власти обсудили то, как Мурманская область вошла в зиму, насколько хватит топлива на котельных и есть ли проблемы у ресурсоснабжающих организаций. А руководитель Минсоцразвития отчитался о доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как прозвучало во время заседания, Кольский район стал отстающим по готовности, проблемы в Териберке. Село не получило паспорт готовности, в населенном пункте по-прежнему нет сетевой организации по электроснабжению. Это вызвало вопросы у инспекторов Ростехнадзора. Нашли проверяющие недочёты и в работе котельной Заозёрска. Но проблемы, по словам специалистов регионального Министерства энергетики и ЖКХ, формальные. После передачи станции от военных к муниципальным властям, руководство предприятия не успело оформить ряд технических документов. Впрочем, на обеспечение теплом, водой или электроэнергией домов это никак не сказалось, а запас по тому же топливу создан приличный.

В 46 котельных в 22 муниципальных образования создан запас топлива на 112%, - заверил участников совещания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Сегодня уже проводятся закупочные процедуры на декабрь и январь месяцы. Кольская ГМК, базирующаяся в Заполярном и Мончегорске, запас топлива создала более 100%. Ковдорский ГОК – запас создан более 100%. Мурманская ТЭЦ, город Мурманск по мазуту 130%, по углю у нас на 52 дня запасы для котельных в Апатитах и Кировске.

Если котельные и сети отработают безаварийно, то остаться без отопления жители региона не должны.

В повестке заседания правительства были и другие социально важные вопросы, например, в ноябре утверждают среднюю величину дохода на душу населения по региону, от значения которой зависит, к примеру, размер выплат многодетным семьям. Сейчас показатель составляет порядка 35 тысяч рублей.

- Семья, в которой родился третий ребёнок, а это минимум пять человек, получит 175 тысяч рублей, - говорит Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. У нас из более чем шесть тысяч многодетных семей около 4 тысяч 800 получают эту выплату.

Четыре года это ведомство занималось и паспортизацией объектов социальной инфраструктуры. За этот период 1464 приоритетных объекта получили свидетельство о доступности. Эта информация внесена в Общероссийский реестр и размещается на сайте «Жить вместе», любой может зайти на ресурс, выбрать Мурманскую область и увидеть степень адаптированности учреждений для основных категорий инвалидов. В региональном министерстве уверены, что работу по сбору сведений нужно продолжать в штатном режиме.