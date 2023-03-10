Зима от нас никуда не уходит, или В Заполярье март только по календарю!
В Мурманск весна придёт не раньше апреля-мая, отпечатают в Гидрометцентре. Впереди ещё будут неприятные зимние «настроения».
В субботу синоптики обещают стабильную погоду, а уже с воскресенья всё начнёт меняться. Циклон принесёт сильный порывистый ветер. Ожидаются обильные снегопады по всей территории Мурманской области. Не исключено, что такая погода продержится и в понедельник-вторник следующей недели.
Елена Сиеккинен, начальник Мурманского УГМС: «Зима от нас никуда не уходит. Март месяц - поистине зимний по всем климатическим показателями Кольского полуострова. Поэтому рассчитывать на раннюю весну в этом году мы пока не будем. И по имеющимся данным на сегодняшний день, только не раньше третьей декады апреля мы почувствуем, что весна наступает».