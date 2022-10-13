Зима подгоняет: завершение работ по программе «Формирование комфортной городской среды» на контроле главы и депутатов

Капитальный ремонт дворовой территории дома № 54 по улице Карла Либкнехта в Мурманске проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В хоте благоустройства были реконструированы дороги, детские площадки, общественные территории и многое другое. Глава администрации Мурманска и депутат областной Думы посетили объект.

Хотя зима приближается, но Мурманске ещё сохраняются условия для благоустройства дворовых территорий. К примеру, совсем недавно строители завершали работы на этом участке по улице Карла Либкнехта.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это один из дворов, который этим летом в текущем году вошли в программу «Формирование комфортной городской среды», все работы необходимо было завершить. Это и новые асфальто-бетонные покрытия, новые системы освещения. У нас есть дворы с особым рельефом, это один из таких дворов, поэтому помимо благоустройства и комфорта ещё очень важен вопрос безопасности».

Как отметил глава администрации города Мурманска, именно ради безопасности здесь выполнили инженерные работы по обустройству новой подпорной стены.

Алла Истомина, депутат мурманской областной Думы: «Приёмку работ осуществляет непосредственно заказчик. У нас заказчик здесь КРГХ города Мурманска, но тем не менее, хочется посмотреть, как выполнены работы. Тем более, что проект достаточно объёмный, включает в себя выполнение благоустройства на территории дома пятьдесят четыре Карла Либкнехта».

Рабочие заасфальтировали 3,5 тысячи квадратных метров проезжей части. Отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки. Полностью реконструировали детскую площадку и выполнили работы почти без нареканий.

Из 14 контрактов, заключенных с подрядными организациями по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», завершены уже 5 и ещё 5 будут выполнены в ближайшие дни. Для остальных срок готовности - пара недель, отмечают в городской администрации.