Зима пришла в Мурманск, спецтехника вышла ей навстречу!

Зима в Мурманск всегда приходит неожиданно. И вот, после продолжительного осеннего тепла, заполярную столицу резко накрыло снегом. Однако коллапса не произошло. Специалисты «Севжилсервиса» заранее подготовились к причудам погоды.

Во дворе по улице Невского, 87 все чисто и аккуратно. Местные жители очень довольны тем, как работает дворник. Всё делается своевременно, признается мурманчанка Людмила Перминова.

Людмила Перминова, жительница дома № 71 по улице Александра Невского: «У нас всегда все убрано, прибрано, чисто, посыпано. Дело в том, что у нас немного повыше тариф, нежели на других участках. Но это чувствуется, что за нами ухаживают очень хорошо. Двор у нас всегда в порядке. В любое время по вызову приезжают трактор, уборочная техника, дворники замечательные».

Актуальный тариф за содержание и ремонт помогает решить многие проблемы в домах. Конечно сразу управляющая компания сделать всё не сможет, но поэтапно решается любой вопрос. Например, уборка снега здесь вообще не вызывает нареканий.

Ирина Кузьмичева, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: «Дополнительно к парку снегоуброчной техники мы приобрели ещё четыре единицы спецтехники. Это четыре новых фронтальных погрузчика. Они скоро выйдут на линию и будут убирать дворы. По сути, приобрести новую технику нам помогло то, что на многих домах нашего фонда был установлен актуальный тариф. Поэтому в этом году уборка снега будет выполняться своевременно во всех дворах».

Сейчас парк спецтехники управляющей компании «Севжилсервис» насчитывает 5 фронтальных погрузчиков, 5 «щеток», 2 грейдера и 2 пескоразбрасывающие машины. Все они уже работают во дворах заполярной столицы.