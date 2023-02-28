Зима серьёзно напомнила о себе в последний день сезона

В Мурманской области – непогода. ЧП с вертолётом - далеко не единственное происшествие. Сегодня в Заполярье случилось немало аварий с участием автомобилей, в областном центре, например, развернуло поперек проспекта Кирова фуру, а Териберку замело так, что туристам пришлось добираться до Североморска-3 на вездеходе, аренда которого, по информации из Сети, стоит 85 тысяч рублей.

Зима в Мурманске в последний день решила поставить жирную точку, календарный её сезон заканчивается, а жители региона, кажется, расслабились. Мягкая и бесснежная она выдалась в этом году, но не тут-то было.

Дыхание Арктики в Мурманске почувствовали ещё 27 марта. Метель, снегопад, порывистый ветер крепко накрыли город. На основанные магистрали, а они в приоритете, вышла техника. Работы у дорожников теперь на дни вперед.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас за сутки выпала половина месячной нормы, снегопад не прекращается. Дорожники в режиме повышенной готовности. Сейчас на улицах города примерно 98 единиц специальной техники. И примерно 150 человек, которые занимаются расчисткой лестниц».

Водителям в такую погоду стоит быть особенно внимательными. Например, на проспекте Кирова в районе МГТУ поперёк дороги развернуло фуру. И если движение автомобилей ДТП лишь замедлило, то, например, троллейбусы встали наглухо.

Учитывать дорожную обстановку стоит и водителям, решившим добраться из Мурманска в другие населённые пункты. На Ленинградке автомобили временами выстраивались в пробки, но хуже всего пришлось «счастливчикам», решившим в это время посетить Териберку. Новостные ленты переполнили сообщения об авариях. Что творилось на трассах, легко представить по видео из сообщества «Дорожники Териберки»...

Попивая чай на берегу Ледовитого океана, размышляя о прекрасном, стоит подумать и возвращении к цивилизации. А оно, как говорят в Сети, оценивают и в 85 тысяч рублей. Именно столько просят за аренду вездехода для поездки до Мурманска. Сумму могут разделить 8 пассажиров. Чего только не сделаешь, чтобы успеть на работу вовремя.

А ведь с Мурманска ещё нужно улететь! Аэропорт был открыт всё время, сообщают в пресс-службе воздушной гавани. Но рейсы по различным причинам задерживались.