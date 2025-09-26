«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.25 19:30

Зима скоро… «Норвежская ярмарка» согреет!

Синоптики предупреждают о похолодании и первых снегопадах в нашей области, однако мёрзнуть не придётся. Ведь сразу в двух городах — Мурманске и Мончегорске — начала работу «Норвежская ярмарка».

Секрет выгодных цен объясняется просто. «Норвежская ярмарка» выкупила весь товарный остаток со складов европейских брендов, покинувших российский рынок, и сейчас объявляет ликвидационную распродажу коллекций 2025 года.

Широкий ассортимент – это парки, пуховики, дублёнки, кожаные куртки бомберы как в классическом, так и современном стиле. И, конечно, знаменитые «Аляски». Размерный ряд от 36-го по 76-й включительно

Егор, менеджер «Норвежской ярмарки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» «Бьерн Ларсен». Она выполнена из трехслойной мембраны с защитой в любую непогоду - не боится ни ветра, ни влаги. Мех енота, он отстёгивается, можно ходить с ним, так и без него. Внутри наполнитель из «Дюпонт Сарона» - биопух с кукурузным волокном. Спокойно можно стирать в стиральной машинке. Куртка оснащена термоконтролем, в ней будет комфортно как в помещении, так и на улице. Данная модель спокойно выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов».

Посетители ярмарки отмечают, что нашли в магазине именно то, что давно искали:

-  Очень удобный, лёгкий. Легко застегивается, мех прекрасный - мягкий и цена устраивает.

Только 5 дней - с 24 по 28  сентября включительно - «Норвежская ярмарка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в торговом центре «Персей» (улица Книповича, 27), а так же в Мончегорске  - на улице Кондрикова, 16а (второй этаж).

 

 

На правах рекламы.

Комментарии

