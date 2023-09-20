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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 19:30

Зимние куртки могут быть не только тёплыми, но и модными: «Норвежская выставка» работает в Мурманске и Кандалакше

Не для всех жителей нашего региона морозы подкрались незаметно. Многие, кто знают про «Норвежскую выставку» от федеральной компании «Орсо групп», уже успели закупиться верхней одеждой и утеплиться.

Зимние куртки могут быть не только тёплыми, но и модными. На «Норвежской выставке» в Мурманске и Кандалакше, которая проходит с 20 по 24 сентября включительно, представлен широкий ассортимент стильной верхней одежды на любую погоду. Только качественные и оригинальные вещи от мировых брендов. Немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы. Особый акцент сделан на норвежскую фирму «Бьерн Ларсен».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «За последнее время в России закрылось 12 норвежских магазинов с одеждой «Бьерн Ларсен». А товар остался. Вывезти его невозможно, на складе хранить дорого. Что с товаром делать: либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродаёт его по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%».

Дополнительную скидку можно получить, став участником сообщества «Орсо групп» в соцсети «ВКонтакте», найти которое проще всего, перейдя по QR-коду, указанному на экране. Компания работает без посредников, поэтому затраты за счёт объёма минимальны, это и позволяет устанавливать привлекательные цены на товар. На выставке представлено более 300 моделей курток и дубленок для мужчин и женщин. Размерный ряд от 40-го по 76-го. А самое главное, вещи подходят на любой тип фигуры.

Ирина, покупательница: «Я всегда беру 58-й размер, но у меня расхождение в бедрах и в талии очень большое. Поэтому практически не подобрать. А вчера по телевизору увидела рекламу, решила заехать. Вот заехала, с покупками иду - с двумя куртками. К моему размеру нигде ничего не найти, а здесь нашла размеры свои».

«Норвежская выставка» будет работать на этой неделе в двух городах одновременно с 20 по 24 сентября включительно. В Кандалакше по адресу: г. Кандалакша,  ул. 50-летия Октября, 12 (бывший магазин «Дом обуви»), в Мурманске - в ТЦ «Русь»  на ул. Книповича, 5 (1-й этаж), каждый день с 10 до 20 часов. Ориентир - воздушные шары.

 

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