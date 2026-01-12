Зимний период боевой учебы начался для росгвардейцев на Северо-Западе

Основой подготовки сотрудников стал опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Старт учебному сезону дан в Мурманской области. К масштабным тренировкам подключились все части и управление Северо-Западного округа Росгвардии. В планах на зиму несколько сотен мероприятий.

Тактику и огневую подготовку будут отрабатывать спецназ, бойцы ОМОН и СОБР, а также артиллерийские, авиационные и инженерные подразделения. Особое внимание уделено практике. Для этого учебно-материальная база серьёзно модернизирована. Построены новые автодромы, стрельбища для боевой техники, полосы препятствий и даже макеты разрушенных зданий для штурма.

Личный состав начал занятия с инструктажа по безопасности, а затем приступил к освоению новейших образцов вооружения.