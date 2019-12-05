Зимний снегопад становится проклятием из-за нашего желания комфорта

Снегопады снова застали жителей Мурманска врасплох. И речь не о коммунальных службах и даже не об управляющих компаниях. Многие автомобилисты оказались неготовые к тому, что за несколько дней в городе выпадет столько осадков. А между тем, синоптики о таких погодных явлениях предупреждали заранее.

Несмотря на то, что коммунальные службы во время снегопадов стараются работать круглые сутки, ресурсы предприятий ограничены, поэтому убрать идеально все магистрали Мурманска в короткий период времени невозможно, особенно учитывая тот факт, что нормально технику можно задействовать только ночью, а снег идёт непрерывно несколько дней подряд.

Осложняют процесс и постоянные температурные скачки от -8 к 0 и отсутствие в городе достаточного числа автомобильных стоянок и нарушающие правила парковки автомобилисты, к которым очень много претензий. Видя, что за окном погодный коллапс, люди, привыкшие ездить на своей машине, не планируют поездки на общественном транспорте. Последний, к тому же в разы безопаснее, ведь многие автолюбители не в состоянии быстро адаптироваться к изменившимся дорожным условиям. Поэтому в последнее время отмечаются многочисленные аварии на основных автомагистралях и неизменные их спутники – многокилометровые пробки.