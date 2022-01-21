Зимняя гроза прогрохотала над Мурманском

Утренняя метель в Мурманске сопровождалась грозой. Свидетелями аномального явления стали жители столицы Заполярья.

Рано утром очевидцы заметили, как сквозь снежные заряды в облаках проскакивают световые вспышки. Также сообщалось о том, что одна из молний попала в телевышку, некоторые даже слышали раскаты грома.

Зимние грозы на нашей широте случаются довольно редко. Разряды бывают из-за сильных контрастов температур.

С момента предыдущей зимней грозы прошло почти два года.