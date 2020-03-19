«Зимняя карусель» для картингистов

Один день - два состязания. Картингисты провели традиционные турнир «Зимняя карусель» и соревнования на кубок Валерия Кудрявцева. 22 спортсмена, несмотря на капризы северной погоды, вывели на старт стадион «Вьюжный» свои карты.

Самые юные водители картов, участвующие в этих соревнованиях в большом ЗАТО, едва пошли в школу, но управлять болидом, похоже, умеют лучше, чем писать и читать. Например, Матвея Марусеченко из Полярного в четыре года на секцию картинга привела мама. Тогда преподаватель сразу понял - перед ним будущий чемпион. Уже сейчас в копилке Матвея более 20 соревнований, в которых он победил или стал призёром. Гонщик поделился некоторыми секретами успешного заезда.

Матвей Марусеченко, гонщик, Дом творчества «Дриада», г. Полярный: «На повороте надо сначала чуть-чуть влево «дать», а потом – вправо, чтобы развернуло и в поворот зайти быстро».

Ещё один не огранённый алмаз в сокровищнице снежногорского педагога по картингу, как ни странно, девочка. Дарья Хазиева и в мужском коллективе чувствует себя отлично, и на снежной трассе, и в гараже, ремонтируя технику. Даша рассказала, как машину следуют заправлять и какое карту необходимо топливо.

Дарья Хазиева, гонщик, Дом творчества «Дриада», г. Снежногорск: «На 92-ом бензине едут «коробочники» и «микробы». Я езжу на бескоробочной машине, поэтому заправляю его 95-ым бензином».

Спортсмены из Олонца, Видяево и Снежногорска соревновались в двух открытых муниципальных первенствах – и в личных, и командных зачётах. В каждом из классов отметили тройки лучших и вручили медали и кубки юным гонщикам.