Зимняя смена оздоровительных лагерей пролетит весело и быстро

Меньше недели длится зимняя смена оздоровительных лагерей, организованных на базе городских школ. Не удивительно, что каждый день для школьников, решивших сократить каникулы и вернуться в классы, организаторы стараются сделать этот период неповторимым и праздничным.

Воспитатель группы продленного дня Людмила Михайловна, человек увлеченный своей профессией, сегодня изображает фею, которая за хорошо прочитанные стихи вручает детям конфеты. Но ученики видели своего педагога и в совершенно ином образе – лихого пирата в треуголке и с саблей на поясе. Костюмированные представления и не только во время работы оздоровительных лагерей в 34 школе Мурманска дело обычное.

Творческим можно назвать и подход к организации досуга в любом другом мурманском образовательном учреждении. Везде находится педагог, которого можно нарядить, например, Дедом Морозом, найдётся и учительница, которая возьмет на себя роль Снегурочки. В таком составе можно весело водить хороводы и не думать о том, что продлится эта смена оздоровительных пришкольных лагерей всего пять дней.

Чаще всего на зимних каникулах в лагерь ходят дети младших классов. И дело даже не в родителях, переживающих о том, чем дома будет заниматься ребёнок без присмотра. Это ещё и выбор самих школьников. Представьте, вполне взрослого человека, который вместо того, чтобы на пару часов дольше полежать теплой кровати, согласился бы добровольно идти в уже немного наскучившую школу к 9 утра, чтобы танцевать и петь новогодние песни.

Больше всего повезло отличникам, спортсменам и победителям олимпиад. За счёт бюджета 94 школьника отдохнут на каникулах в Москве. Для них организована специальная программа, в том числе праздничное представление в Кремлёвском дворце.