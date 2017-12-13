Зимняя ярмарка «Очарование Севера» радует северян камчатской икрой и рыбой

Свои двери открыла традиционная зимняя ярмарка «Очарование Севера». Под одной крышей представлено огромное количество различных товаров: парфюмерия, одежда и продукты питания. Побаловать мурманчан вкуснейшей рыбой прибыли и гости с далекой Камчатки.

Дальневосточный лосось, чавыча, кижуш, камчатская корюшка и вкуснейшее угощение праздничного стола - красная икра.

От ассортимента буквально разбегаются глаза. Тут каждый, даже самый искушенный гурман, найдёт себе что-то по вкусу. Несколько раз в год экзотическую для Мурманска рыбу привозят с далёкой Камчатки. Жители столицы Заполярья этого момента ждут с нетерпением, особенно перед предстоящими новогодними праздниками. Многие приходят уже не в первый раз.

От покупателей отбоя нет: кто-то запасается впрок уже знакомой продукцией, а кто-то пришёл впервые, учуяв запах копчёной рыбы. А чтобы не ошибиться в своём выборе, все можно попробовать на вкус. Как признался продавец павильона: больше всего жителям Мурманска понравилась чавыча. За её насыщенный красный цвет и нежный вкус её прозвали «Царицей лососёвых». В России эту рыбу можно встретить только на Камчатке.

- Икра Чавычи - самая лучшая икорочка, - расхваливает товар Джамшет Алебоев, продавец-консультант павильона «Икра и рыба камчатские». - Сухая, жирненькая, такая нежная. Коптиться на ольхе, всё натуральное, с живой рыбы, а не из замороженной. Сохранены все витамины, омега 3 и омега 6 рыбий жир. Всё есть в этой рыбке.

Мурманский покупатель очень нравится дальневосточным гостям. Принимают в холодном севере с теплом и радушием. Вот только в этот раз дальневосточные купцы приехали к нам в гости совсем не надолго. Выставка проработает до 17 декабря. А это значит, сейчас самое время затовариться угощениями на новогодний стол, ведь праздник уже не за горами.

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