Зимой в домах, обслуживаемых компанией «Севжилсервис», будет сухо и тепло

Подготовить крыши домов к зимнему периоду - такую задачу поставили перед собой в управляющей компании «Севжилсервис».

На проспекте Героев-североморцев, 25 развернулись ремонтные работы кровельного покрытия. Ленинский район считается одним из самых сложных - жилфонд здесь уже довольно старый, поэтому многие дома требуют капитального ремонта. Где-то ещё можно справиться и силами управляющей компании. Материал на крышах, защищающий дом от влаги, со временем теряет свои свойства и в нём образуются микротрещины, в которые начинает просачиваться влага. Специалисты будут локально восстанавливать герметичность покрытий над квартирами и уже к концу недели планируют завершить работы.

Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «На этот год запланированы около 6000 кв. метров отремонтированных кровель, сейчас выполнено около 70 процентов . У нас формируется ежегодный план работ, по нему мы и контролируем ход летней кампании».