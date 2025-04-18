Злободневная тема: угольная пыль разлетается, а водяные пушки торгового порта безмолвствуют

Съёмочные группы «Арктик-ТВ» всю минувшую неделю следили за деятельностью предприятия. И новости у нас для жителей соседних с портом улиц крайне неутешительные. С понедельника по четверг работу пушек мы не заметили совсем.

Говорят, что молния в одно и то же место дважды не бьёт. Но мы не молния, поэтому решили в очередной раз проверить, изменилось ли хоть что-то в работе водяных пушек Мурманского морского торгового порта после нашего последнего сюжета.

Съёмочные группы «Арктик-ТВ» всю минувшую неделю следили за деятельностью предприятия. И новости у нас для жителей соседних с портом улиц крайне неутешительные. С понедельника по четверг работу пушек мы не заметили совсем.

Мы уже рассказывали о том, что жители соседних с Мурманским морским торговым портом улиц продолжают сетовать на угольную пыль, которая засоряет дворы, оседает на машинах и подоконниках. А само предприятие при этом почему-то не желает использовать разрекламированную водяную завесу в полную силу. Пушки либо совсем не включают, либо включают не все. Спустя две недели мы решили проверить: изменилось ли хоть что-то. Итак, помотрим:

Понедельник, 14 апреля. Наша камера чётко фиксирует, что водяные пушки выключены. Водяной завесы на территории порта не видно. Зато хорошо заметна тёмная дымка над терриконами. Предполагаем, что это та самая угольная пыль, которую с предприятия выдувает в город.

А вот вторник, 15 апреля. И снова камера не заметила работы хотя бы одной пушки. Они застенчиво выглядывают из-за угольных горок, на которых трудятся погрузчики. При этом на улице ветер, в воздухе хорошо видна всё та же тёмная взвесь.

Интересно, могут ли устройства испытывать стыд за своих владельцев?

Среда, 16 апреля. Работы пушек по-прежнему не видно. Чёрная дымка над портом, кстати, в этот день заметна даже лучше, чем в два предыдущих. Всё это, вполне возможно, в течение всего дня несло на город.

Четверг, 17 апреля. На территории порта - без перемен. Заметили одну из пушек, у которой крутятся лопасти, но воду она не разбрызгивает. Видимо, работает в режиме вентилятора, гоняет воздух.

Как можно заметить, все 4 дня в порту идёт активная погрузка угля на суда. Само собой, присутствует пыль, которой ничто не мешает разлетаться по окрестностям. Видимо, с момента прошлого нашего сюжета порт так и не сделал никаких выводов, не предпринял мер, чтобы снизить экологический вред от собственной деятельности. Или у предприятия настолько всё плохо, что ему отключили воду за неуплату?

А ведь всю угольную пыль несёт на город. Особенно страдают улицы, расположенные рядом, и жители домов, стоящих неподалёку. И грязные подоконники в этой истории - лишь незначительная трудность.

Мы побеседовали с врачом-пульмонологом и выяснили, что главная проблема угольной пыли - вред, который она наносит здоровью северян.

Татьяна Чуриловцева, заведующая отделением пульмонологии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Если говорить о самой угольной пыли, то она может вызывать различный спектр лёгочной патологии, потому что мы это всё вдыхаем. Это могут быть и хронический бронхит, и бронхиальная астма, и, если человек работает непосредственно на разгрузке угля, у него может быть по типу профессионального заболевания - это антракоз лёгких, также пневмониты, пневмомикозы».

Особую опасность несёт примесь, которая есть в угольной пыли. Она может вызывать болезни - вплоть до онкологии. И всем этим жутким составом северяне, живущие рядом с портом, дышат годами. Вот и не удивительно, что многие в нашем прошлом опросе жаловались на астму и трудности с дыханием. Кстати, лёгочные болезни в регионе молодеют, отмечают врачи. Обращений становится больше. В основном это связывают с ковидом. Но только ли он причина? Ведь статистику заболевших из-за угольной пыли северян никто не ведёт. Между тем, долетая от порта до наших домов, полезнее она не становится.

Татьяна Чуриловцева, заведующая отделением пульмонологии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Состав-то тот же. Может быть, он, конечно, и меняется, оседая на снег. Но в летний период вместе с пылью, с какой-то пыльцой, тополиный пух присоединяется. Это аллергики. Это усугубляет течение каких-то полинозов и течение бронхиальной астмы».

Предполагаем, что руководство порта прекрасно осведомлено о том, что угольная пыль наносит непоправимый вред здоровью человека. Не зря же сотрудников, работающих на угольных терриконах, снабжают респираторами.

Почему же тогда ММТП не использует на полную возможности той системы пылеподавления, на которую потратили сотни миллионов рублей? Ведь жители соседних домов средствами индивидуальной защиты не снабжены. Да и ходить в маске у себя дома круглый год - то ещё удовольствие. Неужели руководству порта безразличен тот вред, который предприятие наносит северянам и нашей хрупкой природе? Возможно, что так.

А раз поведение порта не меняется, а БАМУ Росприроднадзора и его руководитель Сергей Михайлов молчат и, по нашему мнению, никаких действий не предпринимают, то наша телекомпания оставляет за собой право обратиться напрямую в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить деятельность торгового порта и бездействие контролирующего органа.