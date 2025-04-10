Злободневная тема: жить рядом с торговым портом, жить в угольной пыли

- Пыль, конечно, не радует. Я живу в Ленинском районе на улице Хлобыстова, так там подоконники чёрные! Буквально через день протираем их. Поэтому, конечно, не радует. Через сетку пыль залетает.

Телекомпания «Арктик-ТВ» продолжаем тему угольной пыли, которая портит внешний вид Мурманска и мешает жить северянам.

Не так давно мы рассказывали, что Мурманский морской торговый порт по неким причинам не использует имеющиеся в его распоряжении системы пылеподавления на полную мощность. Сегодня покажем последствия такого отношения предприятия к экологии города.

Чёрный снег уже стал характерным признаком Мурманска зимой. Увидеть его можно буквально везде. Но проблема даже не столько в нарушенной чёрной взвесью эстетике городских улиц. Угольная пыль, разлетающаяся из торгового порта Мурманска, оседает не только на снегу, но и на окнах и даже внутри квартир северян.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Жильцы одной из квартир Ленинского района разрешили нам показать, как угольная пыль оседает на подоконниках. Казалось бы, он белый, но достаточно провести один раз салфеткой, и она уже стала чёрной. Окна здесь уже не моют, не видят смысла. Ведь к вечеру или на следующий день на них снова появится чёрный осадок. А ветром в квартиры задувает столько угольной пыли, что, кажется, из неё можно собрать целый кусок породы».

Можно, конечно, попенять на нерадивость хозяйки. Но такая проблема не только в этой квартире. Мы провели уличный опрос, чтобы узнать, как мурманчане живут и чем дышат в непосредственной близости от Мурманского морского торгового порта.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Вы знаете, достаточно ваткой мазнуть по подоконнику, сделать анализ и понятно, что это уголь. Как вы к этому относитесь?».

- А как я могу к этому относиться? Уже сколько лет проблема не решается и всё время нас обманывают. То завесу поставили, вроде всё чисто, то еще что-нибудь. То они собираются делать экспертизы. Обманывают давно.

- Окна часто моете?

– Зимой, конечно, нечасто, а так, как положено. Видно уже, когда невидно ничего. Но снег не тот. Раньше всё сходило, а теперь всё остаётся на стеклышках.

– Это из-за снега, думаете?

– Все заражено везде. Так что ничего удивительного. Живём как на пороховой бочке, называется.

- Пыль, конечно, не радует. Я живу в Ленинском районе на улице Хлобыстова, так там подоконники чёрные! Буквально через день протираем их. Поэтому, конечно, не радует. Через сетку пыль залетает.

Вот такая вырисовывается безрадостная картина. По заявлениям руководства Мурманского морского торгового порта, компания регулярно тратит сотни миллионов рублей на борьбу с угольной пылью. Но мурманчане результатов этой деятельности не видят. Вместо белого снега – чёрная каша под ногами. Вместо чистого воздуха – постоянно закрытые окна и чёрный налёт на стекле. А ведь угольная пыль не только мешает уборке, но и может влиять на здоровье, считают мурманчане.

Так это или нет, наверняка мы сказать не можем. Предоставим разбираться в этом специалистам. Точно мы знаем одно: угольная пыль из города никуда не пропала. И продолжает доставлять проблемы горожанам.