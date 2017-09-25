Змеи в небе, шествие по проспекту, концерт со сцены и яркий фейерверк – Мончегорск отметил 80-летие

Жители Мончегорска отметили 80-летний юбилей города. Программа празднования началась задолго до главной даты, но больше всего запомнится жителям города металлургов главный праздник, который в этом году получился разнообразным и живым. Участники запускали воздушных змеев, учились у мастеров Заполярья, участвовали в шествии.

Громко и ярко. Именно так встретил Мончегорск свой 80-й день рождения. Без чего-то особенного и конечно подвижного юбилей обойтись не мог. На стадионе выпустили в воздух десятки воздушных змеев. Отдельно устроили конкурс на самый оригинальный летательный аппарат. Перед участниками стоит задача расписать полотно воздушного крыла и сделать это в онлайн-режиме на одной из площадок. «Здесь проходит конкурс «Крылья Имандры», - рассказывает Герман Корнеев, участник фестиваля воздушных змеев «Крылья Имандры». – Нам нужно разукрасить змея и запустить его в небо».

У команд было время обдумать композицию рисунка дома. Например, семья Корнеевых подготовила трафареты заранее, так что на месте осталось только нанести все запланированные элементы с помощью разноцветных маркеров.

- Знак у нас «Норникеля», символ города – лось, а это руки – дружба между «Ноникелем» и городом, - рассказывает о своей задумке Ольга Корнеева, участник фестиваля воздушных змеев «Крылья Имандры». - Не было бы здесь города без «Норникеля».

Небольшие аварии и запутанные лески на фестивале явление нередкое, так как удержать воздушного змея при прорывах ветра довольно сложно. А вот воздушный шар, который поднимал в небо любителей острых впечатлений, привязали канатами к колесам внедорожника. Но всё равно и эту конструкцию сносило в сторону. Что, впрочем, заметно подогревало к аттракциону интерес.

Несмотря на сильные порывы северного ветра поднять в небо огромного многометрового змея не получилось даже у профессионалов. Вручную расписанный квадрат заваливался набок и норовил накрыть всех «погонщиков». Но грандиозно выглядели и сами попытки.

А вот что точно удалось на празднике, так это парад жителей города по проспекту Металлургов. Военные марши оркестра, расположившегося во главе шествия, придали шествию горожан ритмичность и торжественность. Но ближе к центру колонны, там, где уже было плохо различимы ритмичные звуки барабана, звучала совершенно другая музыка – песни и мелодии гармоний. Самые многочисленные группы участников шествия – это представители Кольской горно-металлургической компании, работники сфер образования и культуры города. Шествие заканчивается у сцены на площади Революции.

В этом году поздравить жителей Мончегорска приехала делегация из норвежского города-побратима Сортланна. Но первым торжественную речь и благодарность всем организаторам юбилея выразил глава муниципалитета Дмитрий Староверов.

- Большое спасибо КГМК, «Норникилю» за то, что они невероятно мощно вложились в эти мероприятия. Всем добра и мира! – сказал со сцены Дмитрий Староверов, глава муниципального образования город Мончегорск.

В этом году Мончегорск отмечает свой день рождения в новом формате - юбилею города посвящено много необычных мероприятий, где жители города выступают активными участниками событий. Большая юбилейная программа была подготовлена при содействии компании «Норникель».

После официальных речей на сцене наградили тех, кто участвовал в конкурсах. Всего по 8 номинациям. Одна из них – «Общественное признание». Жюри выбирало самую спортивную, творческую, читающую семьи. В перерывах, между вручением медалей и подарков зрителей развлекали местные самодеятельные коллективы.

Не хочешь слушать, делай сам. На площади можно было ознакомиться с работами местных и приезжих мастеров и даже научиться основам рукоделия. Ликбез по валянию из шерсти устроила жительница Ловозера Вера Рочева. По словам Веры Валентиновны, когда она только узнала о технике, то напрочь забросила любимое вышивание крестиком. Из натурального и тёплого материла помимо сувениров и фигурок можно сделать любой элемент одежды. А дети за короткий курс успевают свалять симпатичную радугу.

- За пару минут можно влюбиться в это дело, настолько, что будет тянуть к нему и нечего больше не надо будет, - говорит Вера Рочева, мастерица из Ловозеро. - За пару минут можно научиться раскладывать пряди, а потом их валять. Дети успевают радугу сделать за пол часика.

Какой бы интересной ни была дневная праздничная программа жители и гости Мончегорска с нетерпением ждали вчера, чтобы послушать приглашенных знаменитостей и посмотреть на салют.

Всего самого лучшего в перерывах между песнями желали горожанам и солисты «Интонации». Этот коллектив широко известен по саундтрэкам к популярному сериалу «Молодёжка». После молодых людей на сцену вышла солистка фолк-группы «Мельница», так что поклонник разных музыкальных жанров остались довольны концертом.

А завершился праздник красочным фейерверком.