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«Знаете, каким он парнем был, // Тот, кто тропку звёздную открыл?..»

12 апреля в 1961 году мир изменился навсегда. В большой стране под названием СССР совершили первый полёт человека в Космос. С тех пор этот день стал праздником для каждого.

Во всем мире его отмечают, вспоминая достижения человечества в освоении Космоса. Для мурманчан этот праздник близок тем, что легендарный космонавт, первым покоривший Космос, Юрий Гагарин жил и учился на северной земле.

Каждый мурманчанин знает, что Юрий Гагарин практически родной для Заполярья человек. Ведь после окончания военного авиаучилища в Оренбурге, он переехал на службу посёлок Луостари Печенгского округа. Здесь будущая легенда космонавтики получил звание старшего лейтенанта и квалификацию «Военный лётчик 1-го класса». Здесь же в 1959 году родилась его дочь Елена Гагарина.

Каким в жизни, а не на экранах телевизоров или в книгах был Юрий Гагарин, отлично помнят люди, видевшие легендарного космонавта при жизни.

Виктор Курпяков, руководитель Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Я лично встречался с Юрием Гагариным 13 декабря 1965 года. Он был простым парнем. Смоленский парень, общительный и простой, улыбчивый. Военный лётчик всегда готовый встретиться и поговорить, если к нему кто-то подошёл».

Он мог стать звездой кино, если учесть его харизму и открытую голливудскую улыбку. Но простой и добрый парень Юрий всю жизнь грезил небом. Любил летать и познавать новые горизонты. Именно целеустремленность и помогла Гагарину стать первым лётчиком-космонавтом, которому доверили самый ответственный полёт в мире – полёт в Космос.

Возможно, полёт в Космос был больше самой сильной мечты Юрия Гагарина, но он не побоялся ответственности и с честью выполнил долг лётчика – покорил новую для всего человечества вершину.

За этим полётом наблюдал весь мир. Советский человек, простой парень из смоленской деревни увидел нашу планету со стороны, увидел необъятный Космос – завораживающий и непознанный. Вернувшись на Землю, Юрий Гагарин делился своими впечатлениями с жителями разных стран и верил в большое светлое будущее.

Юрия Гагарина не стало 12 марта 1968 года. 34-летний космонавт погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полёта вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. Это стало трагедией для всех. Ведь мир лишился отважного человека, в планах которого было покорение других планет.

Его мечты частично реализовали последователи из разных стран, но подвиг Гагарина чтут до сих пор. Ведь этот простой парень смог сделать Космос открытым для нас.

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