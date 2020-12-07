Знак «Стоянка для инвалидов» игнорируется многими автолюбителями

В декаду инвалидов автоинспекторы и активист Степан Романчев, создатель группы «Мурманск ДТП ЧП» в соцсети «ВКонтакте» отправились в рейд к торговому центру в Ленинском районе. Цель - проверить места на автопарковках, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в эти дни в России проходит декада инвалидов. Инспекторы и активисты, выходят в рейды, чтобы проверить, как соблюдаются права людей с ограниченными возможностями. Возле торговых центров всегда многолюдно, зачастую оставлять автомобиль приходится в нескольких десятках метров от входа, что не критично для здорового человека. Тем не менее, находятся нарушители, которые занимают парковочные места, предназначенные для маломобильных групп населения.

Степан Романчев, активист: «Мы не знаем, когда понадобится это место нашим землякам-инвалидам. Но это неуважение к землякам, для здорового человека пройти пару метров не составляет проблем, а вот для нуждающихся».

Людям с ограниченными возможностями или родителям с детьми-инвалидами нередко приходится добираться с коляской по заставленной парковке или вовсе отказываться от посещения общественных мест. Только нарушителей правил это не смущает, мотивы такого поведения остаются непонятными.

Такая картина не только в Ленинском округе. Буквально у каждого торгового центра можно найти не обращающих внимание на знаки водителей. Нерадивых автовладельцев наказывают рублем - штраф за неправильную парковку 5000 рублей.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «К нам поступают жалобы от горожан, поэтому мы благодарны гражданам, которые присылают фотоматериалы, где указан знак машины нарушителя, мы их находим, направляем уведомление о штрафе».

Прежде чем занять место поудобнее, задумайтесь не только о штрафе. Сотрудники ГИБДД напоминают северянам, что их личный транспорт в таком случае могут эвакуировать на спецстоянку.