День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.19 16:00
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16.09.19 04:59
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15.09.19 19:02
Я хочу выполнить диагностику
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-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 175 человек