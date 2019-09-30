Дмитрий, "пройдите" по стояку... Имел опыт, на 1 этаже СБ, им жарко было, вот и отключили. Дошёл до их руководства в СПБ, напугал, что могу затопить. Через 2 дня "ЗАРАБОТАЛО!" Удачи!

Людмила

По адресу ул.новое плато 13-12 сначала было отопление везде, потом кто-то решил, что у нас очень жарко. я сама видела, как слесарь в подвале что-то делал. после этого в ванной батареи еле теплые, скор