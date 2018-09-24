24.09.18 19:30В мире появится Евразийское объединение женщин – региональных лидеров

Игорь как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране Комментарий к новости: А мы против! В Мурманске прошёл митинг КПРФ

Александр Васильевич в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет Комментарий к новости: Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть