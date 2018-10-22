ЗНАКИ 2.0:

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.18 16:00
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Последние комментарии
Кулакова Анастасия Александровна
22.10.18 18:00
Добрый день. Разберитесь пожалуйста с возникшей ситуацией. В Мурманске по адресу проспект Кирова, дом 26 кв.62 (3 подъезд). С самого начала отопительного сезона, я неоднократно звонила по тел.89210301
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ирина
20.10.18 16:59
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, обязана ли УК следить за незаконными постройками и пристройками внутри помещений цокольного этажа МКД, выделенного по проекту под паркоместа? Магазин и кафе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Сергей Максимчук
20.10.18 15:29
Уважаемый телеканал!!! Уберите кадры с моим изображением из вашего грязного интервью! Если вы воруете чужие ролики для своих репортажей, то может и репортажи ваши фейк?
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