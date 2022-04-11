День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.22 16:00
ЗНАКИ 2.0: Астрология привязана к социуму, или Человечеству грозит депопуляция - Сергей Згазинский
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Из будущего
09.04.22 18:51
Пишу вам из недалекого будущего, а именно из 2022г, ничего не изменилось!
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
Dtiity
09.04.22 18:33
Вот ведь! Обещали сначала, что откроется 1 сентября 2021, потом зуб давали, что 2022. А теперь "Мы будем контролировать , чтобы учащиеся СМОГЛИ продолжить образовательный процесс 1 сентября 2023 года
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