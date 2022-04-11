ЗНАКИ 2.0: Астрология привязана к социуму, или Человечеству грозит депопуляция - Сергей Згазинский

Д.О. Вернер Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад? Комментарий к новости: В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1

Из будущего Пишу вам из недалекого будущего, а именно из 2022г, ничего не изменилось! Комментарий к новости: Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии