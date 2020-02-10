ЗНАКИ 2.0: Чему должна научить нас судьба А. Пушкина – взгляд Сергея Згазинского, астролога

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска. От имени коллектива МБОУ КШМ выражаю (к сожалению, запоздалые) соболезнования родным и близким Дмитрия Малышева. Коллектив школы начинал свой день с чтения рубрики «Кольский хронограф». Я, как работн Комментарий к новости: Ушёл в мир иной журналист Дмитрий Малышев

Наталия Нашли преступников! При заработной плате 200 тысяч (см. статью) воровать миллион восемьсот на всех? Автору статьи не кажется это по крайней мере абсурдным? Комментарий к новости: В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?