День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.20 16:00
ЗНАКИ 2.0: Как Луна влияет на нашу жизнь, знает Сергей Згазинский
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Последние комментарии
Семен
03.02.20 21:42
Никто не может справиться с управляшками, а ведь у нас надежда была. Думали, что городское хозяйство все у нас во дворах сделает, а им счета будет выставлять. В итоге и это не работает. К магазинам
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Николай
02.02.20 17:41
А с чего населению расти? Уничтожение медицины, увеличение пенсионного возраста, отсутствие социальной защищенности, мизерные зарплаты, закрытие градообразующих предприятий (пгт. Никель закрытие плави
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Марина
31.01.20 19:00
Уважаемые журналисты, не поленитесь, посмотрите на Театральный бульвар со стороны ул. Шмидта в данный момент!!! Можно сколько угодно спорить о художественной концепции оформления сквера, но дать каку
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