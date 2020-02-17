ЗНАКИ 2.0: Какими рецептами поделится астролог Сергей Згазинский на «Звёздной кухне»?

28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?

Полностью доверяю отечественному здравоохранению

Военные медики нас выручат

Надо сначала медицину от греха наживы вылечить

Совершенно не готова

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