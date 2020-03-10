День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.20 16:00
ЗНАКИ 2.0: Северянки выстраивают своё будущее с помощью астролога Сергея Згазинского
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Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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