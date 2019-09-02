ЗНАКИ 2.0: Вернулись из отпуска - пора всматриваться в звёзды судьбы

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Zviygincew Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа. Комментарий к новости: Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек