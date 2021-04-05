ЗНАКИ 2.0: Вся жизнь меняется - астролог Сергей Згазинский всматривается в натальные карты земляков

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина. Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо Комментарий к новости: «Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений " Комментарий к новости: Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»