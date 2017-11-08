ЗНАКИ: Кому и как светят звёзды, знает астролог Сергей Згазинский

30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?

Дональд Трамп

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