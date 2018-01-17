День за днём с «Арктик-ТВ»17.01.18 17:00
ЗНАКИ: Кому и как светят звёзды, знает астролог Сергей Згазинский
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Последние комментарии
Валерия
17.01.18 22:11
Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Светлана
17.01.18 21:26
Считаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
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