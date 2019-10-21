ЗНАКИ: Легко ли жить под знаком Скорпиона?

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Нина А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого Комментарий к новости: Строительство открытого стадиона рядом с гимназией № 8 в Мурманске запланировано на 2019-2020 годы