День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.19 16:00
ЗНАКИ: Легко ли жить под знаком Скорпиона?
Комментарии
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Последние комментарии
Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды
Комментарий к новости:Юные КВНщики сыграли в финале
Нина
20.10.19 14:15
А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого
моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
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