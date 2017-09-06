День за днём с «Арктик-ТВ»06.09.17 17:00
ЗНАКИ: Мария, преподаватель вокала, участница многих конкурсов, пришла в гости к астрологу
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 114 человека
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Последние комментарии
Поморник
06.09.17 19:51
Поборникам доступной среды рекомендую всего лишь один раз пройтись по маршруту: остановка общ. транспорта "Ул. Комсомольская" - переход под дорогой - мост через ж/д пути - проходная ММРП № 1. Прошу о
Kirill
06.09.17 17:47
Болтовня вокруг проблемы доступности среды для инвалидов начинает приобретать гротескные формы. А кто-нибудь задумается над проблемой безопасной среды для обычных граждан. Ведь сегодня во многих город
VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
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