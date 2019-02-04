ЗНАКИ: Не бойтесь перемен, если Вам их обещают звёзды – Сергей Згазинский

Яна Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Ирина И никто даже не думает, что человека могли подставить? Что, мало недоброжелателей у отрядников в колонии??? Обидно, что вина человека еще не доказана, а уже всего обмазали в грязи. И СМИ рады старат Комментарий к новости: Сотрудник исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки