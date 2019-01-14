День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 16:00
ЗНАКИ: Программа «Знаки» встречает «Первый рассвет» с мурманчанами и рассказывает им, что их ждёт в будущем
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Последние комментарии
Клеопатра
14.01.19 22:25
Оценки даны еще, по моему мнению, мягкие. В нашей среде взаимоотношения ещё хуже, чем написал автор, профессиональная журналистика быстро размывается, скатывается в чернуху, так как легко переписать п
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Zviygincew
14.01.19 20:49
О том что в среде пишущей братии кризис, говорит как раз то, что таких материалов совсем нет на региональном поле, нет исследований, нет аналитики, нет оценок. Молодцы, что кто-то отписался, есть над
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
геннадий
14.01.19 16:07
Надо просто вкладывать деньги правительству в развитие страны, а им этого не нужно. Они не будут здесь жить поэтому пустили страну восвояси.
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