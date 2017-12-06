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День за днём с «Арктик-ТВ»06.12.17 17:00

ЗНАКИ: В конце 2017 года многие северяне хотят узнать о своей будущей судьбе

Комментарии

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Последние комментарии

Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Алексей
02.12.17 11:47
Возвращаясь к сказанному ранее. Коль редакция так активно включилась в поиск истины в отношении преступления Макаровой и наказания. Какова судьба уворованных денег? Вернула ли госпожа Макарова эти ден
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Иван
02.12.17 10:44
Как Вы ловко навешиваете разного рода ярлыки, однако. Я не сужу Макарову. Нигде в моих комментариях этого нет. Перечитайте. Осудил ее суд. Все вопросы к нему.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
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