День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.18 17:00
ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
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Последние комментарии
Zviygincew
06.06.18 23:03
Да, честь мундира обязывает судиться. Но я понимаю, если доказывать свою невиновность, но не зарабатывать бабки на правде!!! Видимо, дело не в чести
Карева Анастасия
05.06.18 13:55
Отвечу на вопрос Сергея. Специалисты учатся, получают знания и опыт и уходят дальше - многие в другие города, на столичные каналы. И это наша гордость. Люди всегда со временем меняют работу, меняют ма
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николай иванович
04.06.18 19:25
Господа СОБСТВЕННИКИ жилых и не жилых помещений домов! Не сидите сложа руки- шевелитесь всем домом , ВЫБИРАЙТЕ СОВЕТ ДОМА и . все что вы решите на собрании собственников, то и будет ОБЯЗАННОСТЬЮ к
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