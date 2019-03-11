День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.19 16:00
ЗНАКИ: Всё непросто с Рыбами, говорят звёзды
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Последние комментарии
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
Д.О. Вернер
10.03.19 23:55
«Славься, Мурманская область!» - проезд в троллейбусе уже 32 рубля!!!
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