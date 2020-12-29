Знакомьтесь, Гаврюша, Гавроша и Рудольф - на СРЗ «Нерпа» подвели итоги традиционного праздничного конкурса

Задачей его участников было украсить свой кабинет или цех, учитывались креативный подход, использование символа наступающего года и, конечно, оригинальная презентация.

Украсить своё рабочее место так, чтобы все новогодние атрибуты не отвлекали от трудовой деятельности, не мешали, да ещё и сочетались гармонично, получилось у специалистов снежногорской «Нерпы» Ирины Осиповой. На судоремонтном предприятии соревнуются не только в качестве и объёмах проделанной работы, но и, например, оформляя к празднику кабинеты и цеха завода.

Ирина Осипова, экономист по планированию труда цеха №4 СРЗ «Нерпа»: «Снежную деревню задумывали сделать, а потом остальное пришло: бык зиму несёт, облака».

Инсталляция Ирины жюри буквально очаровала, автору достался приз.

Тем не менее, гран-при конкурса отдали ещё более креативному коллективу отдела капитального строительства и ремонта судоремонтного завода. И глядя на эти кадры, вы не сможете не согласиться с судьями, ведь прямо из коридора завода попадаешь в… приёмную Деда Мороза!

- Наша приёмная – это тайный кабинет с расписными стенами, камином, подарками и вкусной выпечкой, поясняют авторы задумки.

Убранство импровизированной избы впечатляет, а гостям предлагают новогодние угощения с предсказаниями.

Сразу в нескольких номинациях заявилась и Елена Шлемова. Инженер-физик обратила внимание жюри на маску, но особенно впечатлили судей связанные быки и олень, которым Елена даже имена дала: знакомьтесь, Гаврюша, Гавроша и Рудольф.

Елена Шлемова, инженер-физик центральной заводской лаборатории СРЗ «Нерпа»: «Да, просто пришла идея сделать символ года, интернет подсказал, мастер-классы смотрелись, создавалось такое вот чудо».

Пройти мимо невозможно: на пути в заводоуправление так и хочется присесть и погреться у тёплого камина. Это тоже конкурсная работа.

Татьяна Нагаева, завхоз административно-хозяйственного отдела СРЗ «Нерпа»: «Да, создаём праздничное настроение. Как театр начинается с вешалки, так и завод начинается с проходной».

Самым ярким и креативным создателям новогоднего волшебства вручили дипломы и, конечно, подарки: сертификаты на покупку техники, чтобы праздничное настроение длилось целый год.