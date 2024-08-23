Знакомьтесь, перед вами гигантская куница

Сотрудники Лапландского заповедника поделились новым видео с фотоловушки. На этот раз на видео попала росомаха.

Животное больше похожее на медведя, но к косолапым, оказывается, не имеет никакого отношения. По сути, это гигантская куница.

Хищное млекопитающее летом поедает птичьи яйца, личинок ос, ягоды и мёд. Ловит рыбу, охотится на птиц, хватая их на земле, когда те спят или сидят на гнёздах.

По деревьям росомаха лазает не хуже, чем передвигается по земле. Промышляет росомаха в домиках рыбаков и охотников, ловко вскрывая консервные банки и поедая другие запасы. На человека нападает крайне редко.