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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.24 19:30

Знакомый многим ценителям стиля фестиваль «НаМОДнение» состоялся в Мурманске

За свою 24-летнюю историю в конкурсе приняли участие более 500 дизайнеров и модельеров. Для них такое событие, безусловно, хороший старт для построения карьеры в сфере моды, а также площадка для самореализации и обмена опыта с коллегами.

Творческие коллективы – победители фестиваля были отмечены дипломами, ценными подарками, творческими стажировками у ведущих дизайнеров.

«НаМОДнение» впервые увидело свет 2000-ом году и до сих порт фестиваль для молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды остаётся актуальным. В этом году в событии приняли участие более 300 человек из Мурманска, Мурманской области, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Площадкой традиционно выступил областной художественный музей.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Особенность этого фестиваля – он ставил цели привлечь внимание к этой деятельности молодёжи. Сейчас это, конечно, профессиональная стартовая площадка, но что ещё интереснее, он популярен не только у участников, но и тех, кто занимаются модой, историей моды. Он очень популярен и у публики, потому что это ощущение радости, творчества молодёжи, красоты, которая захватывает зрителей».

Конкурс проходил два дня. В первый состоялись конкурсные показы всех коллекций, а уже во второй были показаны лучшие из них, а также определены дипломанты фестиваля и абсолютный его победитель.

По словам членов жури, визуальная красота того или иного предмета одежды – это ещё не всё, что нужно для победы. Например, крайне важно качество материала, его подача.  

Вера Тугова, член жюри конкурса «НаМОДнение»: «Прежде всего, конечно же, это стилевое решение, художественное оформление коллекции. Образ должен быть потребителя представлен в этой коллекции и, конечно же, важно, как отработана коллекция конструктивно – какие элементы использованы, как отшито. Качество тоже важно – «костюмчик должен сидеть», как говорил Слава Зайцев, незабвенный».

В этом году в «НаМОДнении» появилась и новая номинация с таким уже знакомым для нас лейтмотивом «На Севере – шить!», участие в которой могут принимать дизайнеры и художники старше 35 лет.

А в гримёрке в это время царило волнение и воодушевление. Модели порхали как птички по помещению пока дизайнеры, парикмахеры и визажисты создавали тот самый «образ» для подиума.

Вероника Попова, участница фестиваля, Мурманский технологический колледж сервиса: «Моя новая коллекция – это история об утренней заре, об утренней дымке, которая возникает над озёрами. О туманности … Это передаёт образ девушки, как утренней зари туманной. В основном, у меня юбки, платья, комбинезоны, но везде самым важным атрибутом являются летящие ткани, шифон, платки из них, которые развеваются и придают эффект дымки».

Мария Подобина, участница фестиваля, Дом культуры «Мурмаши»: «Наша коллекция называется «Второй эшелон». Все мы знаем, какие у нас в стране происходят события, поэтому мы взяли немножечко основу военной тематики и сделали коллекцию «Милитари». Детская, она спортивная. Любая модель – она гармонирует. Это можно менять и создавать новые образы. Девочки у меня со мной вместе придумывают, здесь не только мои идеи».

По итогам конкурса, будущие дизайнеры из МАУ стали обладателями заветного гран-при. Они и представят Мурманскую область на международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве.

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