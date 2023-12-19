Знаковые даты декабря

25 декабря 2008 года три ведомства «Росрегистрация», «Роснедвижимость» и «Роскартография» объединились в одно – «Росреестр». Спустя 15 лет это знаковая, стремительно развивающаяся служба, которая занимается вопросами эффективного использования и управления землями и недвижимостью.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «В то время основной задачей было создать объединенной ресурс, который позволит гражданам не ходить по разным инстанциям, а прийти в одну систему и получить все сведения об объектах».

В настоящее время вся информация о земле и недвижимости собрана на одном ресурсе, упрощена процедура оформления собственности, сокращены сроки регистрации, получение многих сведений доступно в онлайн-формате, меняется законодательство.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Четыре года назад наша служба получила прямое подчинение правительству Российской Федерации, что предоставило возможность формировать политику государства, в том числе и в законодательном плане, и в части земли, и недвижимости. За такой небольшой срок было принято 63 закона, а подзаконных актов ещё больше».

Но одной из важных задач остаётся наполнение базы данных, ведь достаточное количество объектов недвижимости находится без регистрированных прав.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Всех призываю оформить право на объекты недвижимости, потому что именно это является гарантом государства в защите ваши права. Пока сведений о праве собственности на тот или иной объект недвижимости не появилось в реестре, вы не являетесь добросовестным правообладателем и, соответственно, не можете этот объект включать в оборот, продавать, дарить».

А пока новые технологии помогают в выявление нарушений. Например, в сфере земельного надзора используют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых можно отследить нецелевое использование земель.

Но всех людей техникой не заменить, поэтому в планах у управления заниматься разъяснительной работой с сотрудниками ведомственных учреждений и населением, наращивать темпы работы и увеличить качество услуг.