Знаковые события семидневки: социальное соглашение на 10 млрд рублей и необычный футбольный матч в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

Столь необычное место для игры притянуло взоры миллионов людей, правда, в онлайн-трансляции, потому что увидеть эту игру вживую удалось 500 болельщикам команд из Кирова и Москвы, которые специально приехали на матч в Мурманск.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить информационные рамки семидневки нам помогут гости программы: Алексей Котович, психолог реабилитационного центра «Пробуждение»; Наталья Харченко, руководитель языковой школы ЗАТО Александровск; Артемий Брагин, амбассадор конкурса «Твой ход», сооснователь «H8DEP» и Алексей Гражданов, ведущий дизайнер «H8DEP».

Реализацию проекта «Мурманский СПГ» на территории Заполярья обсудили во время совещания в Кремле, который провёл Президент РФ Владимир Путин: «Вместе с тем хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны. Интересов своей экономики, всех российских потребителей: как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьёзных ценовых скачков. Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом». Как сообщает «РБК», в мае этого года стало известно, что компания «НОВАТЭК» прорабатывает возможность реализации проекта «Мурманский СПГ». Начать его планируется в будущем году, а завершить к 2029 году. СПГ-проект включает в себя три линии мощностью 6,8 млн тонн каждая, первые две могут запустить к концу 2027 года.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин заключили социальное соглашение на 10 млрд рублей. Владимир Потанин, президент компании «Норильский никель»: «Мы смотрим на Мурманскую область как на инвестиционный привлекательный полигон. Регион можно считать образцово-показательным примером государственно-частного партнёрства». Наибольший объём от 10 миллиардов планируется направить на здравоохранение – 23%, образование – 19%, культуру и соцсферу – 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог – 13% от суммы. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство Клиники Корпоративного центра здоровья «Норникеля». Предусмотрено проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского округа, в который войдут проекты «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех» и «Шахта КаулаКотсельваара». Напомним, аналогичный предыдущий документ действовал с 2020-го до 2022 года, новый рассчитан на срок до 2025 года.

В ЗАТО Александровск становится ярче: завершается работа над росписью трёх фасадов в Полярном. Все муралы города воинской славы имеют разный сюжет, но одинаково удачно вписались в городское пространство.

Сыграть в футбол в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений? Легко! Так решили в Белокаменке и организовали матч Кубка России. Столь необычное место для игры притянуло взоры миллионов людей, правда, в онлайн-трансляции, потому что увидеть эту игру вживую удалось 500 болельщикам команд из Кирова и Москвы, которые специально приехали на матч в Мурманск. Среди зрителей были и журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Виталий Артемьев.

Мурманские спасатели провели двухдневный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. В них сразились сборные команды огнеборцев из разных филиалов области - всего более 100 огнеборцев и около 30 человек из юношеских сборных команд. Как это было, расскажем прямо сейчас…