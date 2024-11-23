Знаковые вехи недели: экспедиция «Россия 360» вернулась в Мурманск, а легендарная гонка «Экспедиция-Трофи» скоро стартует

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому строительство магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» будет вести «Газпром».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Гришко, руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики»; Олег Хвиюзов, государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области; Никита Симагин, преподаватель детской музыкальной школы г. Заозерск; Сергей Филиппов, заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области по военно-политической работе.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому строительство магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» будет вести «Газпром». Ранее говорили о том, что за возведение этой ветки возьмётся компания «НОВАТЭК», а вот обслуживание будет заниматься всё тот же «Газпром». О сроках и стоимости строительства в документе не говорится. Однако, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что мощность завода «Мурманский СПГ», к которому и тянут газопровод, превысит 20 млн тонн, он будет состоять из трёх линий. Первая будет построена в 2027 году, вторая в 2029 году. На строительство магистрали возложены большие надежды не только у промышленных гигантов, предполагается, что это позволит региону уйти от дорогой мазутозависимости и улучшить экологию в нашем регионе.

Проехать сухопутную границу России на российском автопроме, а это более 46 тысяч километров через 58 регионов! Экспедиция «Россия 360» спустя 11 месяцев путешествия вернулась в отправную точку – Мурманскую область. На Кольской земле команду путешественников приветствовал глава региона Андрей Чибис. Богдан Булычев, руководитель экспедиции «Россия 360»: «Здесь очень хорошо подходит ваш слоган «На Севере – Жить!». Собственно, наша основная задача и была в том, чтобы показать, что Север интересен. Мы не только показывали природу и людей, но и то, чем мы можем гордиться: ледокольный флот, плавучие атомные станции и космодром «Восточный». Уникальная экспедиция сумела поставить три рекорда России и мира: первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике, первое в мире прохождение всех сухопутных границ России, первое в мире посещение 4-х крайних точек России за один год. Материалы о путешествии будут собраны в серию фильмов о людях, которые живут на побережье 13 морей и океанов Северного морского пути. Торжественный финиш проекта пройдёт 23 ноября на Морском вокзале Мурманска в 15 часов.

23 февраля будущего года из Мурманска стартует легендарная гонка «Экспедиция-Трофи». Её участники проедут всю Россию и финишируют 8 марта во Владивостоке. Восьмая по счёту гонка пройдёт под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости!». Она посвящена лучшим туристическим уголкам России и их кулинарным особенностям. На каждом этапе участникам предстоит собрать как можно больше точек культурной навигации, значимых для России мест и людей. За это они получат баллы. Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, то командам придётся самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа. Чем дальше точка, тем больше баллов получит команда. Основное условие участия в следующем этапе – прибытие на финиш действующего этапа в контрольное время. Помимо этого, в «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки будут в начале каждого этапа. Напомним, что «Экспедиция-Трофи 2025» стартует от мурманского маяка «Белокаменный» 23 февраля 2025 года. И через 14 дней, 8 марта, финиширует у маяка во Владивостоке. Общий маршрут составит более 16 тысяч км. Главный приз штаб гонки объявит на ближайшей пресс-конференции. Приз «Дух Экспедиции» традиционно получит самая отзывчивая и добрая команда, по мнению самих участников.

Резидент корпорации развития Дальнего Востока и Арктики построит жилой микрорайон в Мончегорске, состоящий из 9 жилых зданий, школы и детского сада. Новый микрорайон «Гармония Севера» появится в городе металлургов на пересечении улиц Морошковой и проспекта Ленина. Всего там появится 9 жилых домов на 2 тысячи 424 квартиры. Проект предусматривает благоустройство территории, где будут зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также автомобильная парковка на 1718 мест. Новый комплекс обеспечит жителей всем необходимым для комфортного проживания.

В Мурманске состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В Мурманском областном онкологическом диспансере врачи провели успешную операцию пациенту с раком лёгкого.

Всемирный день ребёнка отметили в Детской областной клинической больнице. Выступить для ребят, находящихся на лечении, приехали творческие коллективы Дома культуры Ленинского округа.

Переходя дорогу, пешеход должен убедиться в безопасности своих действий. Но что делать, если дорогу переходит незрячий или слабовидящий? Не все водители знают, что люди с такими особенностями имеют право переходить дорогу в любом месте, подняв над собой белую трость. Инспекторы ГАИ Мурманска вместе с волонтёрами напомнили об этом правиле дорожного движения.

В Мурманске стартовал юбилейный 50-й турнир «Северное сияние». Всероссийское соревнование по греко-римской борьбе объединило 186 спортсменов из 23 регионов страны.

Заполярная писательница знакомит детей с историей Кольского полуострова, рассказывая со страниц новой книги историю своей семьи, переплетенную с любовью к малой Родине.