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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.24 19:30

Знаменитый джазмэн Вадим Эйленкриг приехал в Мурманск с концертной программой под названием «Неджазовые истории»

На сцене филармонии трубач не только исполнил музыку, но и пообщался со слушателями.

Концерт «Неджазовые истории» - это общение между артистами и зрителями. Автор проекта Вадим Эйленкриг говорит со слушателями не только, рассказывая истории, но посредством музыки.

Вадим Эйленкриг, российский трубач, продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан: «Труба – это самый тяжёлый физический инструмент, поэтому, когда ты говоришь, тебе можно не играть, ты отдыхаешь. Поэтому каждый трубач приходит к тому, что надо что-то ещё делать на сцене, потому что два часа играть на трубе на сцене становится непросто. А главное, чем ты лучше играешь на трубе, тем тяжелее тебе на ней играть. Поэтому, конечно, формат общения с аудиторией очень важен».

Вадим играет не только на трубе, но и на подручных предметах. Например, на сцене Мурманской областной филармонии прозвучала морская ракушка. Композиция отсылает к одноименным альбому и треку американского джазмэна Майлза Дэвиса.

Но «Неджазовые истории» - это, как вы уже поняли, вовсе не только отсылки, это оригинальная и неповторимая программа, повод для гордости у Вадима Эйленкрига и его команды.

Вадим Эйленкриг, российский трубач, продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан: «Я считаю, что каждый музыкант должен прийти к тому, в нашем жанре, как минимум, чтобы у него была своя программа, чтобы был не только узнаваемый какой-то свой стиль исполнения, но обязательно своя программа. И предмет особенной моей гордости то, что мы отошли от джазовых стандартов, мы отошли от музыки, которую играют все, мы привезли музыку, которую играем только мы и при этом эта музыка очень качественная».

Во время выступления Вадим познакомил зрителей не только с музыкой, но и составом группы, который он назвал лучшим в его карьере.

Помимо концерта-диалога «Неджазовые истории» ещё и своеобразный анонс биографического спектакля Вадима Эйленкрига, где будут также звучать истории, которые услышали мурманчане.

Вадим Эйленкриг, российский трубач, продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан: «Спектакль будет обо мне. Даже не совсем так, если честно. Он будет не совсем обо мне, он будет о времени, о музыкальных инструментах, он будет о музыке, конечно, но и о том, как я попал во все эти обстоятельства. Я хочу, чтобы в этом спектакле каждый инструмент был какой-то вехой, был каким-то голосом и рассказать, что вот мы прошли этот период вместе с этим инструментом, при этом я ещё раз повторюсь, что я считаю, что инструмент - эта вещь неодушевленная и он становится чем-то только в руках музыканта».

Не омрачила выступление артиста даже травма ноги, с которой Вадиму Эленкригу пришлось выйти на сцену. А каждая композиция, звучавшая на сцене филармонии, приветствовалась и провожалась бурными овациями.

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