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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.21 19:30

Знаменитый германский шеф-повар Александр Вульф, удостоенный звезды Мишлена, покинет Мурманск с чемоданом ерша!

Здесь он знакомится с местными заведениями и популярными блюдами.

Александр Вульф – шеф-повар из Германии с русскими корнями. В детстве он переехал с семьей в эту страну из Красноярска. Там вырос и построил карьеру. Да так, что 11 раз был удостоен звезды Мишлена.

Александр Вульф, шеф-повар со звездой Мишлена: «Последние 15 лет работаю с русской кухней и пробую всё лучше и лучше это делать. И понимаю, что мне надо в Россию попасть, чтобы понять русский вкус. Надо у хороших шеф-поваров посмотреть, как они это все делают».

Александр вместе с женой Ольгой, которая, между прочим, уроженка Мурманска, отправился путешествовать по России в поисках интересных рецептов. Все это делается, потому что в Германии он открывает смарт-ресторан русской кухни «Тройка». И конечно, в нём нужно будет удивлять гостей блюдами из морошки, оленя, ягеля, морских деликатесов.

Александр Вульф, шеф-повар со звездой Мишлена: «Как раз из-за этого я здесь, чтобы эти ингредиенты взять в мою кухню в Германии и сработать так, чтобы сердце Мурманска взять и туда, в мою кухню привнести. Если какое-нибудь блюдо здесь увижу, которое прекрасное будет, в нашем новом ресторане могу также готовить».

В Мурманске Александр пробудет неделю. Он посетит заведения города, которые предлагают в меню блюда Арктической кухни. Вместе с местными поварами попробует их приготовить, а также проведёт свои мастер-классы.

Анастасия Кривунец, шеф-повар мурманского ресторана: «Они все приготовлены из местных локальных продуктов – северных – тех, что растут в ста километрах от города. Мне кажется, это будет интересно для обеих сторон. Мы будем общаться, готовить. Будем обмениваться опытом. Это всегда интересно, всегда здорово».

По признанию шефа, несмотря на его кулинарные способности, дома для семьи готовит жена. Любимые блюда Александра манты и окрошка, а ещё сердце мишленовского кулинара покорил мурманский ёрш. Его в Германии не найти, поэтому повар приехал с пустыми чемоданом, который улетит отсюда полным этой знаменитой рыбки.

 

 

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