Знаменитый кардиохирург Ашот Григорян опять в Мурманске спасает жизнь юным северянам

Два дня врач оперировал юных северян с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы по новой безтравматичной методике. Такое вмешательство не только спасает, но и позволяет вести юным северянам полноценную жизнь.

За два дня врач прооперировал 20 детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.