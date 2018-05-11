День за днём с «Арктик-ТВ»11.05.18 19:30
Знаменитый кардиохирург Ашот Григорян опять в Мурманске спасает жизнь юным северянам
Два дня врач оперировал юных северян с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы по новой безтравматичной методике. Такое вмешательство не только спасает, но и позволяет вести юным северянам полноценную жизнь.
За два дня врач прооперировал 20 детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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Последние комментарии
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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